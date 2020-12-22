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В Украине создадут интернет-портал о ключевых событиях и преступлениях на временно оккупированных территориях

Киев • УНН

 • 8787 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Украине планируют создать первый интернет-портал о ключевых событиях и преступлениях на временно оккупированных территориях, на котором будут размещаться свидетельства очевидцев, архивные источники, информация СМИ, решения и резолюции международных организаций, фото- и видеоматериалы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В Украине создадут интернет-портал о ключевых событиях и преступлениях на временно оккупированных территориях

"Меморандум о сотрудничестве для консолидации усилий по сохранению задокументированных фактов о преступлениях на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей, предусматривающий создание соответствующего интернет-портала, подписали Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым, Офис Генерального прокурора, Украинский институт национальной памяти, Международный фонд "Возрождение" и Центр исследования безопасности среды "Прометей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подписание состоялось в Офисе Президента Украины.

"По поручению Президента Украины и с целью восстановления территориальной целостности Украины, деоккупации и реинтеграции АР Крым и города Севастополя команда Представительства системно работает в направлении введения политик и основ переходного правосудия. Право каждого знать правду о событиях оккупации Крыма является, безусловно, одним из важных и обязательных элементов нашей работы в этом направлении", - отметил постоянный представитель Президента Украины в АРК Антон Кориневич.

Предполагается, что онлайн-ресурс будет содержать самые разнообразные данные, в частности: свидетельства очевидцев, архивные источники, информацию СМИ, решения и резолюции международных организаций, фото- и видеоматериалы.

"Сначала это будут первые 30 историй о преступлениях, совершенных на временно оккупированной территории: права человека, военные преступления, экология, экономика и т.д. Будет работать система с удобным поиском: по лицам, по местам, по времени", - рассказал глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Ключевым требованием ко всему проекту является достоверность, объективность и базирование на официальных данных. В частности, в основу портала будут положены результаты работы Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора, факты и свидетельства, задокументированные неправительственными организациями.

Заместитель Генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов напомнил, что с 2014 года правоохранительные органы Украины и органы прокуратуры фиксируют и расследуют преступления, совершенные на временно оккупированных территориях Украины. Это более 20 тысяч уголовных преступлений, в том числе военные преступления и преступления против человечности.

Исполнительный директор Международного фонда "Возрождение" Александр Сушко считает, что создание такого портала поможет Украине более систематизировано доносить до международного сообщества информацию о преступлениях и событиях на временно оккупированных территориях.

Как ранее сообщал УНН, в следственных изоляторах и тюрьмах на оккупированных территориях Донбасса и Крыма находятся более 400 украинцев.

Напомним, Украина не сможет обратиться в Международный уголовный суд по выплатам компенсации за военные преступления России на Донбассе и в Крыму, пока не ратифицирует Римский статут.

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