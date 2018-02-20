В Україні створено днопоглиблювальний флот

"Основною метою діяльності філії є централізоване навігаційне забезпечення на акваторіях морських портів і внутрішніх водних шляхах, віднесених до категорії судноплавних. Зокрема, мова йде про забезпечення гарантованих габаритів, проведенні днопоглиблювальних робіт і забезпеченні безпеки судноплавства", - йдеться в повідомленні.

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"Створення днопоглиблювальної служби - це одне з пріоритетних завдань, які були поставлені АМПУ на 2018 рік. Цього року днопоглиблення буде проведено в акваторіях усіх портів від Маріуполя до Рені. Загальний обсяг робіт - 11 млн куб. м. На це у фінансовому плані передбачено понад 1,3 млрд грн, що становить третину від загальної суми капітальних інвестицій. Для успішного виконання днопоглиблювальних проектів за новою філією буде закріплений весь необхідний функціонал, а також днопоглиблювальний флот. Крім днопоглиблення в портах, філія буде проводити відповідні роботи і на внутрішніх водних шляхах", - зазначив керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс.

За словами керівником філії "Днопоглиблювальний флот" Сергія Бомчак, на сьогоднішній день філія готує план першочергових заходів щодо проведення днопоглиблювальних робіт.

"Зокрема, будуть визначені відповідні ділянки на судноплавних внутрішніх водних шляхах. Після чого, пропозиції будуть надані на розгляд Міністерства інфраструктури України. Перш за все, будемо розглядати можливість проведення робіт на річці Дніпро", - сказав Бомчак.

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