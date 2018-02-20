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В Украине создан дноуглубительный флот

В Украине создан дноуглубительный флот

Киев  •  УНН

 • 12393 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Украине начал свою деятельность новый филиал Администрации морских портов Украины — “Дноуглубительный флот”, созданный как обособленное подразделение предприятия. Об этом сообщает пресс-служба АМПУ, передает УНН.

“Основной целью деятельности филиала является централизованное навигационное обеспечение на акваториях морских портов и внутренних водных путях, отнесенных к категории судоходных. В частности, речь идет об обеспечении гарантированных габаритов, проведении дноуглубительных работ и обеспечении безопасности судоходства”, — говорится в сообщении.

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“Создание дноуглубительной службы — это одна из приоритетных задач, которые были поставлены АМПУ на 2018 год. В этом году дноуглубление будет проведено в акваториях всех портов от Мариуполя до Рени. Общий объем работ — 11 млн куб. м. На это в финансовом плане предусмотрено более 1,3 млрд грн, что составляет треть от общей суммы капитальных инвестиций. Для успешного выполнения дноуглубительных проектов за новым филиалом будет закреплен весь необходимый функционал, а также дноуглубительный флот. Кроме дноуглубления в портах, филиал будет проводить соответствующие работы и на внутренних водных путях”, — отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

По словам руководителем филиала “Дноуглубительный флот” Сергея Бомчака, на сегодняшний день филиал готовит план первоочередных мероприятий по проведению дноуглубительных работ. “В частности, будут определены соответствующие участки на судоходных внутренних водных путях. После чего, предложения будут предоставлены на рассмотрение Министерства инфраструктуры Украины. Прежде всего, будем рассматривать возможность проведения работ на реке Днепр”, — сказал Бомчак.

Напомним, После учений Sea Breeze-2017 Украина должны были передать американские патрульные катера Islands - контр-адмирал Тарасов.

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