В Україні стартував прийом заявок на посаду бізнес-омбудсмена

У прес-службі уточнили, що "бізнес-омбудсмен розглядає скарги щодо проявів корупції та будь-яких інших порушень законних інтересів підприємців органами державної та муніципальної влади, підприємствами під їх управлінням та окремими чиновниками. Рада бізнес-омбудсмена представляє та захищає інтереси бізнесу в державних органах".

До основних завдань бізнес-омбудсмена належить:

очолювати Раду бізнес-омбудсмена, визначати і формувати стратегію її діяльності,

ухвалювати рішення щодо розгляду тих або інших скарг від бізнесу або ж відхилення їх у разі відсутності належних для цього законодавчих підстав,

здійснювати представницькі функції Ради у контактах з її наглядовою радою та органами державної влади,

звітувати наглядовій раді про результати діяльності Ради бізнес-омбудсмена.

Нагадаємо, Рада бізнес-омбудсмена України була утворена в грудні 2014 року згідно з Меморандумом про взаєморозуміння щодо підтримки української антикорупційної ініціативи, укладеним між Кабінетом Міністрів України, ЄБРР, Організацією економічного співробітництва та розвитку, Американською торгівельною палатою в Україні, Європейською Бізнес Асоціацією, Федерацією роботодавців України, Торгово-промисловою палатою України та Українським союзом промисловців і підприємців.

У Мінекономрозвитку наголосили, що однією з ключових цілей Ради бізнес-омбудсмена є забезпечення ефективної та системної комунікації бізнесу з органами державної влади та місцевого самоврядування, а також державними підприємствами.

Кандидати на посаду бізнес-омбудсмена України мають:

володіти знаннями, здібностями та професійним навичками, необхідними для належного виконання своїх службових обов'язків,

мати вищу освіту за ступенем магістра економіки або права,

демонструвати глибокі знання економічних, соціальних та політичних проблем в Україні та мати релевантний професійний досвід.

"Кандидати на посаду бізнес-омбудсмена не можуть займати жодну виборну посаду або ж посади в органах державної та місцевої влади. До участі в конкурсі також не допускаються кандидати, які протягом останніх 3 років працювали на державній службі чи в органах місцевої влади. Кандидати не можуть бути членами будь-якої політичної партії, а також мати фінансові чи інвестиційні інтереси в будь-якому бізнесі на території України", - зазначили у відомстві.

Крім того, обов’язковою вимогою для кандидатів є вільне володіння англійською мовою.

За результатами конкурсного відбору, найсильнішому кандидату буде запропонований контракт терміном на 2 роки.

Нагадаємо, у 2014 році Кабінет міністрів України затвердив Альгірдаса Шемету на посаду бізнес-омбудсмена.