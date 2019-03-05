В Украине стартовал прием заявок на должность бизнес-омбудсмена

В пресс-службе уточнили, что "бизнес-омбудсмен рассматривает жалобы относительно проявлений коррупции и любых других нарушений законных интересов предпринимателей органами государственной и муниципальной власти, предприятиями под их управлением и отдельными чиновниками. Совет бизнес-омбудсмена представляет и защищает интересы бизнеса в государственных органах".

К основным задачам бизнес-омбудсмена относится:

возглавлять Совет бизнес-омбудсмена, определять и формировать стратегию ее деятельности,

принимать решение о рассмотрении тех или иных жалоб от бизнеса или отклонения их в случае отсутствия надлежащих для этого законодательных оснований,

осуществлять представительские функции Совета в контактах с его наблюдательным советом и органами государственной власти,

отчитываться наблюдательному совету о результатах деятельности Совета бизнес-омбудсмена.

Напомним, Совет бизнес-омбудсмена Украины был образован в декабре 2014 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании по поддержке украинской антикоррупционной инициативы, заключенным между Кабинетом Министров Украины, ЕБРР, Организацией экономического сотрудничества и развития, Американской торговой палатой в Украине, Европейской Бизнес Ассоциацией, Федерацией работодателей Украина, Торгово-промышленной палатой Украины и Украинским союзом промышленников и предпринимателей.

В Минэкономразвития отметили, что одной из ключевых целей Совета бизнес-омбудсмена является обеспечение эффективной и системной коммуникации бизнеса с органами государственной власти и местного самоуправления, а также государственными предприятиями.

Кандидаты на должность бизнес-омбудсмена Украины должны:

обладать знаниями, способностями и профессиональным навыками, необходимыми для надлежащего исполнения своих служебных обязанностей,

иметь высшее образование по степени магистра экономики или права,

демонстрировать глубокие знания экономических, социальных и политических проблем в Украине и иметь релевантный профессиональный опыт.

"Кандидаты на должность бизнес-омбудсмена не могут занимать одну выборную должность или должности в органах государственной и местной власти. К участию в конкурсе также не допускаются кандидаты, которые в течение последних 3 лет работали на государственной службе или в органах местной власти. Кандидаты не могут быть членами какой-либо политической партии, а также иметь финансовые или инвестиционные интересы в любом бизнесе на территории Украины", - отметили в ведомстве.

Кроме того, обязательным требованием для кандидатов является свободное владение английским языком.

По результатам конкурсного отбора, самому сильному кандидату будет предложен контракт сроком на 2 года.

Напомним, в 2014 году Кабинет министров Украины утвердил Альгирдаса Шемета на должность бизнес-омбудсмена.