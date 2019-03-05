В Украине стартовал прием заявок на должность бизнес-омбудсмена
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Совет бизнес-омбудсмена объявил о начале приема заявок от потенциальных кандидатов на должность бизнес-омбудсмена Украины. Документы принимаются до 15 марта 2019 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.
В пресс-службе уточнили, что "бизнес-омбудсмен рассматривает жалобы относительно проявлений коррупции и любых других нарушений законных интересов предпринимателей органами государственной и муниципальной власти, предприятиями под их управлением и отдельными чиновниками. Совет бизнес-омбудсмена представляет и защищает интересы бизнеса в государственных органах".
К основным задачам бизнес-омбудсмена относится:
возглавлять Совет бизнес-омбудсмена, определять и формировать стратегию ее деятельности,
принимать решение о рассмотрении тех или иных жалоб от бизнеса или отклонения их в случае отсутствия надлежащих для этого законодательных оснований,
осуществлять представительские функции Совета в контактах с его наблюдательным советом и органами государственной власти,
отчитываться наблюдательному совету о результатах деятельности Совета бизнес-омбудсмена.
Напомним, Совет бизнес-омбудсмена Украины был образован в декабре 2014 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании по поддержке украинской антикоррупционной инициативы, заключенным между Кабинетом Министров Украины, ЕБРР, Организацией экономического сотрудничества и развития, Американской торговой палатой в Украине, Европейской Бизнес Ассоциацией, Федерацией работодателей Украина, Торгово-промышленной палатой Украины и Украинским союзом промышленников и предпринимателей.
В Минэкономразвития отметили, что одной из ключевых целей Совета бизнес-омбудсмена является обеспечение эффективной и системной коммуникации бизнеса с органами государственной власти и местного самоуправления, а также государственными предприятиями.
Кандидаты на должность бизнес-омбудсмена Украины должны:
обладать знаниями, способностями и профессиональным навыками, необходимыми для надлежащего исполнения своих служебных обязанностей,
иметь высшее образование по степени магистра экономики или права,
демонстрировать глубокие знания экономических, социальных и политических проблем в Украине и иметь релевантный профессиональный опыт.
"Кандидаты на должность бизнес-омбудсмена не могут занимать одну выборную должность или должности в органах государственной и местной власти. К участию в конкурсе также не допускаются кандидаты, которые в течение последних 3 лет работали на государственной службе или в органах местной власти. Кандидаты не могут быть членами какой-либо политической партии, а также иметь финансовые или инвестиционные интересы в любом бизнесе на территории Украины", - отметили в ведомстве.
Кроме того, обязательным требованием для кандидатов является свободное владение английским языком.
По результатам конкурсного отбора, самому сильному кандидату будет предложен контракт сроком на 2 года.
Напомним, в 2014 году Кабинет министров Украины утвердил Альгирдаса Шемета на должность бизнес-омбудсмена.