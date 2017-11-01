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В Україні сталося близько 500 ДТП за участю патрульних

В Україні сталося близько 500 ДТП за участю патрульних

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. В Україні протягом січня-вересня 2017 року сталося 490 дорожньо-транспортних пригод за участю службових автомобілів патрульної поліції, що на 17% більше, ніж торік. Про це повідомили у Департаменті патрульної поліції Національної поліції України у відповіді на інформаційний запит УНН.

За інформацією Департаменту патрульної поліції, за дев’ять місяців цього року, зокрема, в Україні сталося 216 ДТП за участю патрульних, але з вини третіх осіб, 116 ДТП з вини патрульних та відсутнє рішення суду по 158 ДТП. У Києві протягом цього часу було зафіксовано загалом 162 ДТП за участю патрульних, в тому числі з їхньої вини – 67 дорожньо-транспортних пригод.

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Водночас, як зазначили у поліції, з 1 по 20 жовтня цього року загалом по країні сталося 29 таких ДТП, по Києву – 9.

Крім того, за даними поліції, після аварій на дорогах вдалося відремонтувати у січні-вересні 150 автівок патрульних, при цьому 2 автомобілі патрульних поліції не підлягали ремонту.

Нагадаємо, у 2016 році в Україні сталося 419 дорожньо-транспортних пригод за участю патрульних поліції.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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