В Украине произошло около 500 ДТП с участием патрульных
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Украине в январе-сентябре 2017 года произошло 490 дорожно-транспортных происшествий с участием служебных автомобилей патрульной полиции, что на 17% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в Департаменте патрульной полиции Национальной полиции Украины в ответе на информационный запрос УНН.
По информации Департамента патрульной полиции, за девять месяцев этого года, в частности, в Украине произошло 216 ДТП с участием патрульных, но по вине третьих лиц, 116 ДТП по вине патрульных и отсутствует решение суда по 158 ДТП. В Киеве в течение этого времени было зафиксировано всего 162 ДТП с участием патрульных, в том числе по их вине - 67 дорожно-транспортных происшествий.
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В то же время, как отметили в полиции, с 1 по 20 октября этого года в целом по стране произошло 29 таких ДТП, по Киеву - 9.
Кроме того, по данным полиции, после аварий на дорогах удалось отремонтировать в январе-сентябре 150 автомобилей патрульных, при этом 2 автомобиля патрульных полиции не подлежали ремонту.
Напомним, в 2016 году в Украине произошло 419 дорожно-транспортных происшествий с участием патрульных полиции.