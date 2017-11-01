В Украине произошло около 500 ДТП с участием патрульных

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 4581 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 66223 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 133828 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108836 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111214 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109061 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101633 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106144 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102865 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148020 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
В Украине произошло около 500 ДТП с участием патрульных

В Украине произошло около 500 ДТП с участием патрульных

Киев  •  УНН

 • 30878 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Украине в январе-сентябре 2017 года произошло 490 дорожно-транспортных происшествий с участием служебных автомобилей патрульной полиции, что на 17% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в Департаменте патрульной полиции Национальной полиции Украины в ответе на информационный запрос УНН.

По информации Департамента патрульной полиции, за девять месяцев этого года, в частности, в Украине произошло 216 ДТП с участием патрульных, но по вине третьих лиц, 116 ДТП по вине патрульных и отсутствует решение суда по 158 ДТП. В Киеве в течение этого времени было зафиксировано всего 162 ДТП с участием патрульных, в том числе по их вине - 67 дорожно-транспортных происшествий.

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В то же время, как отметили в полиции, с 1 по 20 октября этого года в целом по стране произошло 29 таких ДТП, по Киеву - 9.

Кроме того, по данным полиции, после аварий на дорогах удалось отремонтировать в январе-сентябре 150 автомобилей патрульных, при этом 2 автомобиля патрульных полиции не подлежали ремонту.

Напомним, в 2016 году в Украине произошло 419 дорожно-транспортных происшествий с участием патрульных полиции.

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