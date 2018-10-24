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В Україні спростили процедуру надання місцевих гарантій

В Україні спростили процедуру надання місцевих гарантій

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України спростив процедуру надання місцевими радами гарантій та залучення інвестицій в інфраструктуру. Таке рішення сьогодні було ухвалене на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

"Проектом постанови ініційовано внесення змін до порядку надання місцевих гарантій з метою спрощення процедури надання місцевими радами гарантій та залучення інвестицій в інфраструктуру", - представив проект документа на засіданні уряду заступник міністра фінансів Юрій Гелетій.

Посадовець пояснив, що ця ініціатива сприятиме розвитку місцевих громад у забезпеченні їх більш якісними послугами, а також економії в майбутньому ресурсів місцевих бюджетів.

"Зокрема, проектом зменшується перелік документів, необхідних для отримання погодження Мінфіну на надання міськими радами гарантій. Також проектами враховуються вимоги законодавства щодо проектів актів Кабміну у відповідність до закону "Про державну допомогу суб'єктам господарювання", - додав він.

Додамо, місцева гарантія є зобов'язанням органів місцевої влади повністю або частково виконати платежі на користь кредитора у разі невиконання позичальником, що отримав кредит під місцеві гарантії, зобов'язань, тобто є умовним борговим зобов'язанням відповідних органів місцевої влади, необхідність оплати якого настає за умови його невиконання одержувачем кредиту.

Нагадаємо, в Україні заборонили арештовувати гроші для інвестпроектів у комунальній сфері.

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