В Украине упростили процедуру предоставления местных гарантий

"Проектом постановления инициировано внесение изменений в порядок предоставления местных гарантий с целью упрощения процедуры предоставления местными советами гарантий и привлечения инвестиций в инфраструктуру", - представил проект документа на заседании правительства заместитель министра финансов Юрий Гелетий.

Чиновник пояснил, что эта инициатива будет способствовать развитию местных общин в обеспечении их более качественными услугами, а также экономии в будущем ресурсов местных бюджетов.

"В частности, проектом уменьшается перечень документов, необходимых для получения согласования Минфина на предоставление городскими советами гарантий. Также проектами учитываются требования законодательства по проектам актов Кабмина в соответствие с законом "О государственной помощи субъектам хозяйствования", - добавил он.

Добавим, местная гарантия является обязательством органов местной власти полностью или частично выполнить платежи в пользу кредитора в случае невыполнения заемщиком, получившим кредит под местные гарантии, обязательств, то есть условным долговым обязательством соответствующих органов местной власти, необходимость оплаты которого наступает при условии его невыполнения получателем кредита.

Напомним, в Украине запретили арестовывать деньги для инвестпроектов в коммунальной сфере.