В Україні спортивну форму тепер купуватимуть за новими вимогами

КИЇВ. 26 березня. УНН. Закуповувати парадну спортивну форму загального призначення для українських спортсменів та офіційних делегацій національних збірних команд України тепер потрібно за умови, якщо на ній розміщено малий державний герб України, надпис UKRAINE та державний прапор. Про це повідомив міністр молоді та спорту України Ігор Жданов у Facebook, передає УНН.