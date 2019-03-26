В Україні спортивну форму тепер купуватимуть за новими вимогами
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Закуповувати парадну спортивну форму загального призначення для українських спортсменів та офіційних делегацій національних збірних команд України тепер потрібно за умови, якщо на ній розміщено малий державний герб України, надпис UKRAINE та державний прапор. Про це повідомив міністр молоді та спорту України Ігор Жданов у Facebook, передає УНН.
Так, міністр своїм дорученням зобов'язав на постійній основі здійснювати закупівлю форми для спортсменів та офіційних делегацій національних збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту за певних умов.
"На парадній спортивній формі загального призначення має бути обов'язково розміщено малий державний герб України, надпис UKRAINE, державний прапор України", - написав міністр, навівши першу умову.
Також на спортивній формі спеціального призначення має розміщуватися відповідна символіка з урахуванням цього доручення, специфіки виду спорту, пропозицій національних спортивних федерацій та вимог міжнародних федерацій.
"Виступи та перемоги наших спортсменів на міжнародній арені мають чітко ідентифікуватися з Батьківщиною, яку вони представляють", - пояснив Жданов.
Як повідомляв УНН, у травні минулого року Кабмін затвердив міжнародний бренд України.