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В Украине спортивную форму теперь будут покупать по новым требованиям

Киев • УНН

 • 13209 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Закупать парадную спортивную форму общего назначения для украинских спортсменов и официальных делегаций национальных сборных команд Украины теперь нужно при условии, если на ней размещен малый государственный герб Украины, надпись UKRAINE и государственный флаг. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов в Facebook, передает УНН.

В Украине спортивную форму теперь будут покупать по новым требованиям

Так, министр своим поручением обязал на постоянной основе осуществлять закупку формы для спортсменов и официальных делегаций национальных сборных команд Украины по олимпийским и неолимпийским видам спорта при определенных условиях.

"На парадной спортивной форме общего назначения должны быть обязательно размещены малый государственный герб Украины, надпись UKRAINE, государственный флаг Украины", - написал министр, приведя первое условие.

Также на спортивной форме специального назначения должна находиться соответствующая символика с учетом этого поручения, специфики вида спорта, предложений национальных спортивных федераций и требований международных федераций.

"Выступления и победы наших спортсменов на международной арене должны четко идентифицироваться с Родиной, которую они представляют", - пояснил Жданов.

Как сообщал УНН, в мае прошлого года Кабмин утвердил международный бренд Украины.

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