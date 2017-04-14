В Україні сьогодні пройдуть дощі, місцями сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Сьогодні більшість областей України пройдуть дощі, місцями з грозами. Південна частина належатиме сухій повітряній масі, очікується малохмарна сонячна погода, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
Температура повітря очікується +8+15°С тепла.
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- У західній частині пройдуть дощ. Температура повітря вночі +3+8°С тепла, вдень вдень +8+13°С тепла.
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- У північних областях очікуються дощ та мокрий сніг. Температура повітря вночі +3+8°С тепла, вдень +8+13°С тепла.
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- У східних областях — місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі +3+8°С тепла, вдень +8+14°С вище нуля.
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- У центральній частині — дощі. Температура повітря вночі +3+8°С тепла, вдень +9+14°С вище нуля.
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- У південній частині очікується суха погода. Температура повітря вночі +4+9°С тепла, вдень +10+15°С вище нуля.
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Вітер в Україні західний, 5-12 м/с, поривчастий.