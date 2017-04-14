В Украине сегодня пройдут дожди, местами снег
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Сегодня большинство областей Украины пройдут дожди, местами с грозами. Южная часть будет принадлежать сухой воздушной массе, ожидается малооблачная солнечная погода, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха ожидается + 8 + 15 ° С тепла.
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- В западной части пройдут дождь. Температура воздуха ночью 3 + 8 ° С тепла, днем днем 8 + 13 ° С тепла.
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- В северных областях ожидаются дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью 3 + 8 ° С тепла, днем 8 + 13 ° С тепла.
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- В восточных областях - местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью 3 + 8 ° С тепла, днем 8 + 14 ° С выше нуля.
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- В центральной части - дожди. Температура воздуха ночью 3 + 8 ° С тепла, днем 9 + 14 ° С выше нуля.
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- В южной части ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 4 + 9 ° С тепла, днем 10 + 15 ° С выше нуля.
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Ветер в Украине западный, 5-12 м / с, порывистый.