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В Україні сьогодні очікуються сильні зливи та град

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Сьогодні в Україні очікуються грози, сильні зливи, град та шквали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.

"24 червня вранці на Лівобережжі, вдень на сході країни – грози, місцями – сильні зливи, град та шквали 17-22 м/с", – йдеться в повідомленні.

Також рятувальники попередили про зміну гідрологічної ситуації.

"Сьогодні, 24 червня, на р. Прут на ділянці Чернівці - держкордон, у зв'язку з добіганням паводкової хвилі, очікується продовження росту рівнів води на 0,2 - 0,7 м над вчорашніми, 23 червня на 8 год", – зазначили у ДСНС.

Уранці на річці Прут - Чернівці очікується проходження максимального рівня паводку 75 - 125 см над нулем поста. Максимальна витрата – 80 - 190 м³/с. Вчора, 23 червня, на 8 годину рівень води на гідропосту Чернівці становив 58 см над нулем поста.

Нагадаємо, вчора гору Піп Іван засипало снігом. Температура повітря становила 0°С.

Також у зв'язку з тим, що випав сніг, рятувальники евакуювали дитячий наметовий табір на горі Близниця. 

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