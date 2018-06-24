В Украине сегодня ожидаются сильные ливни и град
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Сегодня в Украине ожидаются грозы, сильные ливни, град и шквалы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
"24 июня утром на Левобережье, днем на востоке страны - грозы, местами - сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с", - говорится в сообщении.
Также спасатели предупредили об изменении гидрологической ситуации.
"Сегодня, 24 июня, на р. Прут на участке Черновцы - госграница, в связи с добеганием паводковой волны, ожидается продолжение роста уровней воды на 0,2 - 0,7 м над вчерашними, 23 июня на 8 часов", - отметили в ГСЧС.
Утром на реке Прут - Черновцы ожидается прохождение максимального уровня паводка 75 - 125 см над нулем поста. Максимальный расход - 80 - 190 м³/с. Вчера, 23 июня, на 8:00 уровень воды на гидропосте Черновцы составлял 58 см над нулем поста.
Напомним, вчера гору Поп Иван засыпало снегом. Температура воздуха составила 0°С.
Также в связи с тем, что выпал снег, спасатели эвакуировали детский палаточный лагерь на горе Близница.