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В Україні схвалили Нацплан вакцинації від COVID-19 на 2022 рік: акцент на бустер

В Україні схвалили Нацплан вакцинації від COVID-19 на 2022 рік: акцент на бустер

Київ • УНН

 • 21662 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив Національний план вакцинації від COVID-19 на 2022 рік. Загальна стратегія щеплення буде полягати у ревакцинації бустерною дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на МОЗ.

Цитата

«Національний план вакцинації передбачає, що загальна стратегія вакцинації проти COVID-19 буде полягати у ревакцинації бустерною дозою тих, хто вже отримав базовий курс щеплення в 2021 році, та вакцинації тих, хто не отримав жодної дози. Додатково впродовж 2022 року планується охопити щепленнями дітей та підлітків віком від 12 до 18 років», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що передбачено, що до кінця 2022 року обласні та Київська міська державні адміністрації мають забезпечити охоплення вакцинацією неповнолітніх та не менше ніж 70% дорослого населення, зокрема 80% осіб у категорії 60+. Особливо йдеться про тих, хто перебуває у групі ризику.

Також державні адміністрації мають забезпечити належне функціонування центрів вакцинації населення, постійних і тимчасових пунктів щеплень на базі закладів охорони здоров’я, зокрема з використанням виїзних вакцинальних сесій в організованих колективах та за місцем проживання/перебування.

«Важливо, що у Нацплані з’явилась норма, яка передбачає створення регіональних міжвідомчих координаційних комісій з його виконання та затвердження регіональних планів з вакцинації на 2022 рік», - інформує МОЗ.

Доповнення

Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали 14,67 мільйона людей, бустерну дозу вакцини - понад 377 тисяч осіб.

22 грудня 2021 року в Україні запровадили ревакцинацію - бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу. Щеплювати нею почали 24 грудня.

На усіх щеплених поширили бустерну вакцинацію 6 січня.

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