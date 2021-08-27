В Україні школярам видаватимуть е-свідоцтва про початкову освіту

Деталі

Відтепер документи про освіту видаватимуться на кожному рівні повної загальної середньої освіти, як цього вимагає Закон “Про повну загальну середню освіту”.

Для свідоцтв про початкову освіту запроваджено нову процедуру їх замовлення, виготовлення та отримання. Весь процес замовлення, виготовлення та обліку свідоцтв про початкову освіту здійснюватиметься в електронній формі.

Нова процедура дає можливість:

забезпечити виготовлення та видачу свідоцтв (їхніх паперових копій) у найкоротші строки;

уникнути виготовлення дублікатів втрачених документів про освіту;

швидко виправити виявлену помилку у свідоцтві;

забезпечити подальшу цифровізацію сфери освіти і зменшити витрати на виготовлення документів про освіту;

врахувати потреби учнів з порушенням зору, які отримуватимуть свідоцтво у вигляді, придатному для читання;

зменшити бюрократизацію системи управління освітою.

Так, оригінал електронного свідоцтва про початкову освіту створюватиметься за зразком, затвердженим МОН, і зберігатиметься в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) в Реєстрі документів про освіту.

Свідоцтво про початкову освіту не відтворюватиметься в пластиковій картці та не потребуватиме додатку на спеціальному бланку. Школі не потрібно обліковувати видачу свідоцтв про початкову освіту.

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За бажанням батьків школа видаватиме їм паперову копію електронного свідоцтва, засвідчену підписом директора школи та печаткою (на аркуші паперу формату А4), протягом 5 днів після їхнього звернення. Замовляти виготовлення дубліката свідоцтва також не потрібно: якщо батьки втратять паперову копію, вони можуть звернутися до школи для повторного отримання копії.

Результати річного оцінювання та державної підсумкової атестації учнів відображатимуться у свідоцтві досягнень.

Якщо учень має порушення зору, за бажанням батьків може бути виготовлена паперова копія електронного свідоцтва з використанням шрифту Брайля.

Додамо

Діяльність із замовлення свідоцтв організовуватимуть школа та відповідний орган управління у сфері освіти — наприклад, відділ освіти селищної ради. Водночас за обробку замовлення, виготовлення електронних свідоцтв і внесення їх до Реєстру документів про освіту ЄДЕБО, а також захист інформації в ЄДЕБО відповідатиме Державне підприємство “Інфоресурс”.