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В Украине школьникам будут выдавать э-свидетельства о начальном образовании

В Украине школьникам будут выдавать э-свидетельства о начальном образовании

Киев  •  УНН

 • 15190 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. В Украине введут электронные свидетельства о получении начального образования, передает УНН со ссылкой на Минобразования.

Детали

Отныне документы об образовании будут выдаваться на каждом уровне полного общего среднего образования, как этого требует Закон "О среднем образовании".

Для свидетельств о начальном образовании введена новая процедура их заказа, изготовления и получения. Весь процесс заказа, изготовления и учета свидетельств о начальном образовании будет осуществляться в электронной форме.

Новая процедура дает возможность:

обеспечить изготовление и выдачу свидетельств (их бумажных копий) в кратчайшие сроки;
избежать изготовления дубликатов утраченных документов об образовании;
быстро исправить обнаруженную ошибку в свидетельстве;
обеспечить дальнейшую цифровизацию сферы образования и уменьшить затраты на изготовление документов об образовании;
учесть потребности учащихся с нарушением зрения, которые будут получать свидетельство в виде, пригодном для чтения;
уменьшить бюрократизацию системы управления образованием.

Так, оригинал электронного свидетельства о начальном образовании будет создаваться по образцу, утвержденному МОН, и храниться в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО) в Реестре документов об образовании.

Свидетельство о начальном образовании нельзя воспроизводить в пластиковой карточке и не потребует приложения на специальном бланке. Школе не нужно учитывать выдачу свидетельств о начальном образовании.

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По желанию родителей школа будет выдавать им бумажную копию электронного свидетельства, заверенную подписью директора школы и печатью (на листе бумаги формата А4) в течение 5 дней после их обращения. Заказывать изготовление дубликата свидетельства также не требуется: если родители потеряют бумажную копию, они могут обратиться в школу для повторного получения копии.

Результаты годового оценивания и государственной итоговой аттестации учеников отображаться в свидетельстве достижений.

Если ученик имеет нарушения зрения, по желанию родителей может быть изготовлена бумажная копия электронного свидетельства с использованием шрифта Брайля.

Добавим

Деятельность по заказу свидетельств организовывать школа и соответствующий орган управления в сфере образования - например, отдел образования поселкового совета. В то же время за обработку заказа, изготовления электронных свидетельств и внесения их в Реестр документов об образовании ЕГЭБО, а также защиту информации в ЕГЭБО будет отвечать Государственное предприятие "ИнфоРесурс".

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