В Україні щоденно курить кожен восьмий підліток - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. В Україні щоденно курять 12,2% учнівської молоді. Про це свідчать останні дані Європейського опитування учнів щодо вживання алкоголю та наркотиків (ESPAD), передає УНН.
"При цьому, серед хлопців даний показник становить 18,1%, серед дівчат - 6,7%", - йдеться у звіті.
Також, за даними опитування, 6,3% українських учнів викурюють більше 6 цигарок щодня.
Повідомляється, що у момент досягнення 13-річного віку досвід куріння мають 29,9% учнів, а в 5,1% опитаних сформувалася звичка щоденного куріння.
"У момент досягнення 15 років половина (49,1%) має досвід куріння, а у 12,9% опитаних сформувалася звичка щоденного куріння", - йдеться у результатах опитування.
Додамо, що в опитуванні ESPAD взяли участь 6 тис. 674 респонденти віком 15-17 років. Загалом, було опитано дітей із 449 українських навчальних закладів.