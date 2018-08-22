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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине ежедневно курит каждый восьмой подросток - опрос

Киев • УНН

 • 11381 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В Украине ежедневно курят 12,2% учащейся молодежи. Об этом свидетельствуют последние данные Европейского опроса учеников относительно употребления алкоголя и наркотиков (ESPAD), передает УНН.

В Украине ежедневно курит каждый восьмой подросток - опрос

"При этом, среди юношей данный показатель составляет 18,1%, среди девушек - 6,7%", - говорится в отчете.

Также, по данным опроса, 6,3% украинских учеников выкуривают более 6 сигарет в день.

Сообщается, что в момент достижения 13-летнего возраста опыт курения имеют 29,9% учащихся, а в 5,1% опрошенных сформировалась привычка ежедневного курения.

"В момент достижения 15 лет половина (49,1%) имеет опыт курения, а в 12,9% опрошенных сформировалась привычка ежедневного курения", - говорится в результатах опроса.

Добавим, что в опросе ESPAD приняли участие 6 тыс. 674 респондента в возрасте 15-17 лет. В общем, было опрошено детей из 449 украинских учебных заведений.

Украинские Национальные Новости

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