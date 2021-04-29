В Україні розширили коло суб'єктів, які можуть називатися готелями
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Верховна Рада України у четвер ухвалила в цілому проект закону № 2673 щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг. Відповідне рішення підтримало 256 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Деталі
Так, у законопроекті викладено в новій редакції такі поняття як “готель”, “готельна послуга” та “аналогічні засоби розміщення”.
Відтак, готель визначено як засіб тимчасового розміщення, що складається з шести і більше номерів та в якому суб’єктом господарювання надаються готельні послуги. Види готелів визначаються Кабінетом Міністрів України.
Готельна послуга, згідно з документом, це дії (операції) суб'єкта господарювання з тимчасового розміщення споживача шляхом надання номера (місця) в готелі, а також додаткові послуги, що надаються споживачу відповідно до категорії готелю.
Документ пропонує внести зміни до Закону “Про туризм”, надавши можливість звертатись за встановлення готелям відповідної категорії не лише власникам, але і користувачам відповідних об’єктів нерухомості.
Доповнення
Раніше сьогодні Рада ухвалила у першому читанні проект закону № 4162 про внесення змін до Закону України "Про туризм" та деяких інших законодавчих актів щодо основних засад розвитку туризму.