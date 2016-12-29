В Україні розроблено ракетну зброю, якої немає в РФ - С. Пашинський
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. На сьогодні в Україні розроблено ракетну зброю, якої немає в Росії. Про це в ефірі “5 каналу” заявив голова Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський, передає УНН.
“Ми почали нові програми. І я абсолютно хочу проінформувати, що за рік ми зробили унікальні речі. Я відповідально заявляю, ми обійшли Росію в цьому типі зброї. Зараз закінчуються державні випробовування і в наступному році вже передбачена закупка в частини, які будуть цим користуватися”, — зазначив він.
“Ми отримали зброю. Росія не змогла зробити такий аналог, який є, наприклад, в США, але яка в США коштує колосальних грошей”, — додав він.