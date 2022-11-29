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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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В Україні розробили "олівець" для розмінування: як він працює

В Україні розробили "олівець" для розмінування: як він працює

Київ • УНН

 • 806830 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Фахівці Укроборонпрому розробили "олівець" для розмінування. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку компанії.

Цитата

"Фахівці одного з підприємств Укроборонпрому створили дослідний зразок виробу для пропалювання металу (ВПМ) SF-1, зовнішньо схожого на олівець. Завдяки його екзотермічній порошковій суміші він ефективно пропалює металеві оболонки вибухонебезпечних предметів, приміром, боєприпасів. Це спричиняє вигорання вибухової речовини. Такий олівець можна застосовувати під час розмінування територій", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, розробники вже працюють над технологією дистанційного використання "олівця" за допомогою безпілотників, що має підвищити якість розмінування та зберегти життя людей. 

В Укроборонпромі додали, що підприємство-розробник "олівця" є оператором протимінної діяльності в Україні та має сертифікат, який дає право проводити розмінування та інші операції з вибухонебезпечними предметами.

Нагадаємо

21 листопада Укроборонпром анонсував випуск 152-мм снарядів.

Українські Національні Новини

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