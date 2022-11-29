21 ноября укроборонпром анонсировал выпуск 152-мм снарядов.
В Украине разработали "карандаш" для разминирования: как он работает
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Специалисты Укроборонпрома разработали "карандаш" для разминирования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу компании.
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"Специалисты одного из предприятий Укроборонпрома создали опытный образец изделия для прожигания металла (ВПМ) SF-1, внешне похожего на карандаш. Благодаря его экзотермической порошковой смеси он эффективно прожигает металлические оболочки взрывоопасных предметов, к примеру, боеприпасов. Это приводит к выгоранию взрывчатого вещества. Такой карандаш можно применять при разминировании территорий", – говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, разработчики уже работают над технологией дистанционного использования "карандаша" с помощью беспилотников, что должно повысить качество разминирования и сохранить жизни людей.
В Укроборонпроме добавили, что предприятие-разработчик "карандаша" является оператором противоминной деятельности в Украине и имеет сертификат, который дает право проводить разминирование и другие операции по взрывоопасным предметам.
Напомним