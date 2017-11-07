В Україні пройдуть невеликі дощі

Так, в Україні на 8 листопада Хмарно. Без істотних опадів. Вночі та вранці в Карпатському регіоні місцями туман. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, на півдні країни 3-8° тепла; вдень 4-9°, в південній частині та на Закарпатті 8-13° тепла; на високогір'ї Карпат вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 2-7° тепла

У четвер і п'ятницю в Україні хмарно з проясненнями, лише 9 листопада вдень на півдні, 10 листопада на заході та сході країни місцями невеликий дощ. Вночі та вранці в Україні подекуди туман. Вітер східний, південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, на Закарпатті та Прикарпатті до 11°; у південній частині вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українцям прогнозують потепління

Також 11-12 листопада істотних опадів не прогнозують. Так, 12 листопада вночі в Карпатському регіоні, вдень в Україні невеликий дощ. Температура вночі 2-8° тепла, вдень 5-11°; 12 листопада на заході країни вночі 0-5° тепла, вдень 2-7°

Крім того у Києві і В Київській області 8 листопада буде хмарно. Без істотних опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 4-9° тепла, а у м.Києві температура вночі 1-3° тепла, вдень 5-7°.

У Київській області 9-10 листопада буде хмарно з проясненнями, проте без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер східний, південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.

Також 11-12 листопада без істотних опадів, лише вдень 12 листопада невеликий дощ. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°.