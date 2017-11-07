В Украине пройдут небольшие дожди

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 4456 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 66130 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 133780 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108819 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111202 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109051 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101626 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106142 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102864 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148004 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Украине пройдут небольшие дожди

Киев  •  УНН

 • 8675 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Завтра в Украине прогнозируют облачную погоду, а с 9 ноября в Украине местами пройдет дождь, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Так, в Украине на 8 ноября облачно. Без существенных осадков. Ночью и утром в Карпатском регионе местами туман. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, на юге страны 3-8° тепла; днем 4-9°, в южной части и на Закарпатье 8-13° тепла; в высокогорье Карпат ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем ​​2-7° тепла.

В четверг и пятницу в Украине облачно с прояснениями, лишь 9 ноября днем ​​на юге, 10 ноября на западе и востоке страны местами небольшой дождь. Ночью и утром в Украине местами туман. Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем ​​4-9°, на Закарпатье и Прикарпатье до 11°; в южной части ночью 3-8° тепла, днем ​​7-12°.

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Также 11-12 ноября существенных осадков не прогнозируют. Так, 12 ноября ночью в Карпатском регионе, днем ​​в Украине небольшой дождь. Температура ночью 2-8° тепла, днем ​​5-11°; 12 ноября на западе страны ночью 0-5° тепла, днем ​​2-7°.

Кроме того, в Киеве и в Киевской области 8 ноября будет облачно. Без существенных осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем ​​4-9° тепла, а в Киеве температура ночью 1-3° тепла, днем ​​5-7°.

В Киевской области 9-10 ноября будет облачно с прояснениями, но без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем ​​4-9°.

Также 11-12 ноября без существенных осадков, лишь днем ​​12 ноября небольшой дождь. Температура ночью 2-7° тепла, днем ​​5-10°.

Украинские Национальные Новости

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