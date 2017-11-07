В Украине пройдут небольшие дожди

Так, в Украине на 8 ноября облачно. Без существенных осадков. Ночью и утром в Карпатском регионе местами туман. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, на юге страны 3-8° тепла; днем 4-9°, в южной части и на Закарпатье 8-13° тепла; в высокогорье Карпат ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем ​​2-7° тепла.

В четверг и пятницу в Украине облачно с прояснениями, лишь 9 ноября днем ​​на юге, 10 ноября на западе и востоке страны местами небольшой дождь. Ночью и утром в Украине местами туман. Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем ​​4-9°, на Закарпатье и Прикарпатье до 11°; в южной части ночью 3-8° тепла, днем ​​7-12°.

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Также 11-12 ноября существенных осадков не прогнозируют. Так, 12 ноября ночью в Карпатском регионе, днем ​​в Украине небольшой дождь. Температура ночью 2-8° тепла, днем ​​5-11°; 12 ноября на западе страны ночью 0-5° тепла, днем ​​2-7°.

Кроме того, в Киеве и в Киевской области 8 ноября будет облачно. Без существенных осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем ​​4-9° тепла, а в Киеве температура ночью 1-3° тепла, днем ​​5-7°.

В Киевской области 9-10 ноября будет облачно с прояснениями, но без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем ​​4-9°.

Также 11-12 ноября без существенных осадков, лишь днем ​​12 ноября небольшой дождь. Температура ночью 2-7° тепла, днем ​​5-10°.