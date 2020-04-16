В Україні провели експеримент у сфері біоенергетики
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Агрохолдинг МХП та Біоенергетична асоціація України провели лабораторне дослідження у сфері біоенергетики, передає УНН із посиланням на пресслужбу компанії у Facebook.
Мета дослідження - оцінити потенціал виходу біогазу з біомаси.
"Реалізація біоенергетичних проектів дозволяє ефективно трансформувати сільськогосподарські відходи в зелену енергію та екологічно чисті органічні добрива. Тому лабораторні дослідження потенціалу утворення біогазу з різних видів біомаси – надзвичайно важливий та актуальний науково-практичний напрям", - пояснив президент "МХП Еко Енерджи" Олександр Домбровський.
В ході лабораторних експериментів використовувались такі види біомаси: солома зернових сільськогосподарських культур, лушпиння соняшника, пелети з різних видів сільськогосподарських відходів та жировмісні речовини.
"У промисловому птахівництві України генерується біля 3,3 млн тонн посліду на рік, який містить близько 20 тис. тонн амонійного азоту. З такого обсягу посліду можна згенерувати майже 0,3 млрд м3 біометану та одночасно перевести амонійний азот в доступну для рослин форму. Велику перспективу в якості сировини для біогазових установок мають також лігноцелюлозні поживні рештки — солома, стебла та інші залишки кукурудзи та соняшника. Власне, дослідженню виходу біогазу з такої сировини й присвячена спільна наукова робота", — прокоментував голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха.
Результати експерименту ляжуть в основу розробки оптимальної моделі управління промисловими біогазовими комплексами.
Довідка УНН: Біоенергетична асоціація України – це неприбуткова громадська спілка, що об’єднує бізнес та експертів для розвитку біоенергетики в Україні. "МХП Еко Енерджи" є членом асоціації.