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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 51291 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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В Украине провели эксперимент в сфере биоэнергетики

В Украине провели эксперимент в сфере биоэнергетики

Киев  •  УНН

 • 24632 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Агрохолдинг МХП и Биоэнергетическая ассоциация Украины провели лабораторное исследование в области биоэнергетики, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании в Facebook.

Цель исследования - оценить потенциал выхода биогаза из биомассы.

"Реализация биоэнергетических проектов позволяет эффективно трансформировать сельскохозяйственные отходы в зеленую энергию и экологически чистые органические удобрения. Поэтому лабораторные исследования потенциала образования биогаза из различных видов биомассы - очень важное и актуальное научно-практическое направление", - пояснил президент "МХП Эко Энерджи" Александр Домбровский.

В ходе лабораторных экспериментов использовались такие виды биомассы: солома зерновых сельскохозяйственных культур, шелухи подсолнечника, пеллеты из различных видов сельскохозяйственных отходов и жиросодержащие вещества.

"В промышленном птицеводстве Украины генерируется около 3,3 млн тонн помета в год, который содержит около 20 тыс. тонн аммонийного азота. С такого объема помета можно сгенерировать почти 0,3 млрд м3 биометана и одновременно перевести аммонийный азот в доступную для растений форму. Большую перспективу в качестве сырья для биогазовых установок имеют также лигноцеллюлозных питательные остатки - солома, стебли и другие остатки кукурузы и подсолнечника. Собственно, исследованию выхода биогаза из такого сырья и посвящена совместная научная работа", - прокомментировал глава правления биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха.

Результаты эксперимента лягут в основу разработки оптимальной модели управления промышленными биогазовыми комплексами.

Справка УНН: Биоэнергетическая ассоциация Украины - это неприбыльный общественный союз, объединяющий бизнес и экспертов для развития биоэнергетики в Украине. "МХП Эко Энерджи" является членом ассоциации.

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