В Україні проведуть аудит діяльності інституту омбудсмена
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. В Україні проведуть зовнішній та внутрішній аудит інституту омбудсмена. Про це написала Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на сторінці у Facebook, передає УНН.
Денісова повідомила, що зустрілася з виконавчим директором Української Гельсінської спілки з прав людини Олександром Павліченком, керівником Проекту ПРООН в Україні Світланою Колишко та аналітиком УГСПЛ Ксенією Семьоркіною.
"Ми обговорили можливість проведення моніторингу діяльності Уповноваженого ВРУ з прав людини. Для цього буде здійснено внутрішній та зовнішній аудит діяльності інституції Уповноваженого, за результатами якого підготуються висновки та рекомендації", - написала Денісова.
За її словами, "за останній рік відбулося багато змін і неупереджений погляд експертів, зокрема з громадського сектору, може допомогти оцінити нашу роботу".
"Ми відкриті для таких ініціатив, адже насамперед у наших інтересах визначати напрямки подальшого розвитку нашої інституції", - додала Денісова.
Нагадаємо, Денісова розповіла про проблеми в закладах інституційної форми виховання дітей.