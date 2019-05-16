В Украине проведут аудит деятельности института омбудсмена
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В Украине проведут внешний и внутренний аудит института омбудсмена. Об этом написала Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на странице в Facebook, передает УНН.
Денисова сообщила, что встретилась с исполнительным директором Украинского Хельсинского союза по правам человека Александром Павличенко, руководителем Проекта ПРООН в Украине Светланой Колышко и аналитиком УХСПЧ Ксенией Семеркиной.
"Мы обсудили возможность проведения мониторинга деятельности Уполномоченного ВРУ по правам человека. Для этого будет осуществлен внутренний и внешний аудит деятельности института Уполномоченного, по результатам которого подготовятся выводы и рекомендации", - написала Денисова.
По ее словам, "за последний год произошло много изменений и беспристрастный взгляд экспертов, в частности из общественного сектора, может помочь оценить нашу работу".
"Мы открыты для таких инициатив, ведь прежде всего в наших интересах определять направления дальнейшего развития нашего учреждения", - добавила Денисова.
Напомним, Денисова рассказала о проблемах в учреждениях институциональной формы воспитания детей.