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В Україні протягом тижня зірвано два джек-поти на суму 18,5 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Вперше в історії лотереї “Мегалот” протягом тижня зірвано два Мега Джек-поти на загальну суму 18 млн 450 тисяч гривень. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.

В Україні протягом тижня зірвано два джек-поти на суму 18,5 млн грн

У компанії зауважили, що ймовірність зриву одного джек-поту складає 1 до 52 457 860, тож, зрозуміло, що виграш двох джек-потів поспіль — це майже нереальна подія не лише для України.

“У суботньому тиражі “Мегалот” № 1633 від 22 квітня 2017 року був зірваний Мега Джек-пот розміром 13 450 000 гривень. Це найбільший лотерейний джек-пот в Україні протягом понад двох останніх років. Наразі відомо, що виграшна ставка була зроблена у м. Дніпро на фірмовому столі “М.С.Л.”, що знаходиться у супермаркеті “Фуршет” за адресою вул. М. Міхновського, 8. Чек гравця коштував новоспеченому мультимільйонеру всього 14 гривень.

У тиражі № 1634 від 26 квітня 2017 року було виграно 5 000 000 гривень. Наразі відомо, що виграшна ставка була зроблена 26 квітня на точці продажу лотерей у вінницькому ТЦ “Дастор”, що знаходиться за адресою: проспект Юності, 18. Знову, як і в першому випадку, виграла ставка з усіма додатковими Мегакульками, а загальна сума чеку гравця склала 210 грн.

Оператор державних лотерей “М.С.Л.” пропонує обом володарям джек-потів долучитись до “Клубу мільйонерів „М.С.Л.“ та стати його повноправними учасниками, узявши участь в ексклюзивній VIP-програмі „Два дні з життя мільйонерів“ і відчути на собі увесь шарм життя у стилі luxury”, — розповіли в “М.С.Л.”.

Як раніше повідомляв УНН, 25-26 березня 2017 року на запрошення оператора державних лотерей “М.С.Л.” узяти участь у ексклюзивній програмі “Два дні з життя мільйонерів” з Дніпра разом зі своєю дружиною приїжджав ще один переможець “Мегалот”. Євген Зеленський зірвав Мегаприз розміром 6 150 000 гривень у тиражі № 1615 від 18 лютого, проте отримає суму трохи більшу — 6 179 943 гривень, так як виграшною виявилась не одна, а кілька ставок.

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