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В Украине в течение недели сорвано два джек-пота на сумму 18,5 млн грн

Киев • УНН

 • 9092 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Впервые в истории лотереи "Мегалот" в течение недели сорвано два Мега Джек-поты на общую сумму 18 млн 450 тыс. гривен. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

В Украине в течение недели сорвано два джек-пота на сумму 18,5 млн грн

В компании отметили, что вероятность срыва одного джек-пота составляет 1 к 52 457 860, поэтому, понятно, что выигрыш двух джек-потов подряд - это почти нереально событие не только для Украины.

"В субботнем тираже "Мегалот" № 1633 от 22 апреля 2017 был сорван Мега Джек-пот размером 13 450 000 гривен. Это крупнейший лотерейный джек-пот в Украине в течение более двух последних лет. Известно, что выигрышная ставка была сделана в г. Днепр на фирменном столе "М.С.Л.", что находится в супермаркете "Фуршет" по адресу ул. М.Михновского, 8. Чек игрока стоил новоиспеченному мультимиллионеру всего 14 гривен.

В тираже № 1634 от 26 апреля 2017 было выиграно 5 000 000 гривен. Известно, что выигрышная ставка была сделана 26 апреля на точке продажи лотерей в винницком ТЦ "Дастор", который находится по адресу: проспект Юности, 18. Вновь, как и в первом случае, выиграла ставка со всеми дополнительными "Мегакульками", а общая сумма чека игрока составила 210 грн.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." предлагает обоим обладателям джек-потов приобщиться к "Клубу миллионеров "М.С.Л." и стать его полноправными участниками, приняв участие в эксклюзивной VIP-программе "Два дня из жизни миллионеров" и ощутить на себе весь шарм жизни в стиле luxury", - рассказали в "М.С.Л.".

Как ранее сообщал УНН, 25-26 марта 2017 года на приглашение оператора государственных лотерей "М.С.Л." принять участие в эксклюзивной программе "Два дня из жизни миллионеров" из Днепра вместе со своей женой приезжал еще один победитель "Мегалот". Евгений Зеленский, который сорвал Мегаприз размером 6 150 000 гривен в тираже № 1615 от 18 февраля, однако получит сумму чуть большую - 6 179 943 гривен, так как выигрышной оказалась не одна, а несколько ставок.

Украинские Национальные Новости

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