В Україні пропонують ліцензувати нафтогазову галузь

"Основною умовою для ліцензування має стати пакет дозвільних документів на різні процедури введення в експлуатацію АЗС, нафтобаз і НПЗ, включаючи дозвіл на земельні ділянки під цими об'єктами і право власності на нерухоме майно", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Асоціація також пропонує створити Єдиний держреєстр, в якому будуть враховані всі ліцензіати, що отримали необхідні документи.

Нагадаємо, за оцінками експертів, не менше 20% палива в Україні - контрафакт, адже з кінця 2015 року боротьба з виробництвом і розповсюдженням нелегального палива в Україні фактично не ведеться.

За словами експерта Рябцева, не всі оператори ринку пального можуть довести якість своїх нафтопродуктів. Саме тому фахівці радять водіям заправлятися на брендових АЗС.

За даними ІСЕ, найгірший бензин А-95 продають в мережах КЛО, Народна і Ольвія-нафта. Якісне пальне марки А-95, за висновками експертів, продають на АЗК WOG, БРСМ-Нафта, ОККО і ANP.