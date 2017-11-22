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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 4638 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 13453 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 14361 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 88377 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 79900 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 91927 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 121469 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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В Украине предлагают лицензировать нефтегазовую отрасль

В Украине предлагают лицензировать нефтегазовую отрасль

Киев  •  УНН

 • 25673 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Нефтегазовая Ассоциация Украины (НАУ) на рабочем собрании большинством голосов поддержала предложения Комитета налоговой и таможенной политики НАУ о необходимости лицензирования нефтегазовой отрасли по аналогии с рынком алкоголя и табака, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Ассоциации.

“Основным условием для лицензирования должен стать пакет разрешительных документов на различные процедуры ввода в эксплуатацию АЗС, нефтебаз и НПЗ, включая разрешение на земельные участки под этими объектами и право собственности на недвижимое имущество”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ассоциация также предлагает создать Единый госреестр, в котором будут учтены все лицензиаты, получившие необходимые документы.

Напомним, по оценкам экспертов, не менее 20% топлива в Украине — контрафакт, ведь с конца 2015 года борьба с производством и распространением нелегального топлива в Украине фактически не ведется.

По словам эксперта Рябцева, не все операторы рынка горючего могут доказать качество своих нефтепродуктов. Именно поэтому специалисты советуют водителям заправляться на брендовых АЗС.

По данным ИПЭ, худший бензин А-95 продают в сетях КЛО, Народная и Ольвия-нефть. Качественное топливо марки А-95, по выводам экспертов, продают на АЗК WOG, БРСМ-Нафта, ОККО и ANP.

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