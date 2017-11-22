В Украине предлагают лицензировать нефтегазовую отрасль

“Основным условием для лицензирования должен стать пакет разрешительных документов на различные процедуры ввода в эксплуатацию АЗС, нефтебаз и НПЗ, включая разрешение на земельные участки под этими объектами и право собственности на недвижимое имущество”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ассоциация также предлагает создать Единый госреестр, в котором будут учтены все лицензиаты, получившие необходимые документы.

Напомним, по оценкам экспертов, не менее 20% топлива в Украине — контрафакт, ведь с конца 2015 года борьба с производством и распространением нелегального топлива в Украине фактически не ведется.

По словам эксперта Рябцева, не все операторы рынка горючего могут доказать качество своих нефтепродуктов. Именно поэтому специалисты советуют водителям заправляться на брендовых АЗС.

По данным ИПЭ, худший бензин А-95 продают в сетях КЛО, Народная и Ольвия-нефть. Качественное топливо марки А-95, по выводам экспертов, продают на АЗК WOG, БРСМ-Нафта, ОККО и ANP.