В Україні прогнозують зниження рівня безробіття до 19% до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. За підсумками поточного року, Мінекономіки прогнозує, що рівень безробіття в Україні знизиться до 19%. Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко, повідомляє УНН.
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“Одне з важливих питань, на якому ми зараз сфокусовані - подолання безробіття в Україні. За підсумками поточного року ми прогнозуємо, що рівень безробіття знизиться до 19%, проте це досить високий показник”, - зазначила Юлія Свириденко.
За її словами, уряд запровадив низку програм для покращення ситуації на ринку праці. Зокрема, грантові програми для підприємців і охочих відкрити власний бізнес. Тому що, ключовою умовою для отримання грантової підтримки бізнесом є створення нових робочих місць.
Також, як зазначила Свириденко, діють навчальні програми й програми перекваліфікації, щоб люди могли здобути більш затребувану зараз спеціальність.
Доповнення
Раніше в НБУ повідомляли, що рівень безробіття за підсумками 2023 року очікується на рівні 18,3%, а до довоєнних показників не повернеться і в 2025 році.