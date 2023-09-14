В Украине прогнозируют снижение уровня безработицы до 19% до конца года

Цитата

“Один из важных вопросов, на котором мы сейчас сфокусированы - преодоление безработицы в Украине. По итогам текущего года мы прогнозируем, что уровень безработицы снизится до 19%, однако это достаточно высокий показатель”, - отметила Юлия Свириденко.

По ее словам, правительство ввело ряд программ для улучшения ситуации на рынке труда. В частности, грантовые программы для предпринимателей и желающих открыть собственный бизнес. Потому что, ключевым условием для получения грантовой поддержки бизнесом является создание новых рабочих мест.

Также, как отметила Свириденко, действуют обучающие программы и программы переквалификации, чтобы люди могли получить более востребованную сейчас специальность.

Дополнение

Ранее в НБУ сообщали, что уровень безработицы по итогам 2023 года ожидается на уровне 18,3%, а к довоенным показателям не вернется и в 2025 году.