В Україні прогнозують мінливу хмарність
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Сьогодні в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів, лише ввечері у західних та північних областях місцями невеликий дощ, гроза, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“Температура вночі 1-6° тепла, у північних та більшості західних областей 4-9°, вдень у південних, східних областях та на Дніпропетровщині 15-20°, на решті території 18-23°,” — йдеться у повідомленні.
Вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с.