В Украине прогнозируют переменную облачность
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Сегодня в Украине синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков, лишь вечером в западных и северных областях местами небольшой дождь, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"Температура ночью 1-6 ° тепла, в северных и большинстве западных областей 4-9 °, днем в южных, восточных областях и в Днепропетровской 15-20 °, на остальной территории 18-23 °", - говорится в сообщении.
Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м / с.