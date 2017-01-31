В Україні продовжують штрафувати легальних гравців паливного ринку, ігноруючи "сірих"

"Після цього ефіру ("Шустер.LIVE" – ред.)пройшов рік, але мало що змінилося. Знову звинувачують трейдерів в завищених цінах, хоч вони не винні в обвалі гривні. Знову підвищують вартість проїзду через "подорожчання палива", хоча для такого зростання тарифу бензин повинен коштувати 30 грн. Знову штрафують провідний прозорий бізнес імпортерів, не звертаючи уваги на тих, хто не платить податки і збори, отримуючи конкурентну перевагу. Знову не помічають сотень нелегальних заправок і відомих всім експертам "сірих" схем, до яких нова влада лише прикрутила нові "голови" ...", - написав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, ціни у маршрутках виросли, бо влада підняла акциз на пальне.

Також нагадаємо, за словами експерта Л.Косянчука, оператори ринку пального не зацікавлені у підвищенні цін на бензини. Від підвищення вартості пального виграє лише держава, зауважив він.