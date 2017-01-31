В Украине продолжают штрафовать легальных игроков топливного рынка, игнорируя "серых"

"После этого эфира ("Шустер.live" - ред.) прошел год, но мало что изменилось. Опять обвиняют трейдеров в завышенных ценах, хотя они не виноваты в обвале гривны. Опять повышают стоимость проезда из-за "подорожания топлива", хотя для такого рост тарифа бензин должен стоить 30 грн. Опять штрафуют ведущий прозрачный бизнес импортеров, не обращая внимания на тех, кто не платит налоги и сборы, получая конкурентное преимущество. Опять не замечают сотен нелегальных заправок и известных всем экспертам "серых" схем, в которых новая власть лишь прикрутила новые "головы"...", - написал он.

Напомним, как сообщал УНН, цены в маршрутках выросли, потому что власть подняла акциз на топливо.

Также напомним, по словам эксперта Л.Косянчука, операторы рынка горючего не заинтересованы в повышении цен на бензин. От повышения стоимости горючего выигрывает только государство, отметил он.