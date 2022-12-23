В Україні продовжили «ковідний» карантин до кінця квітня

Внесено зміни до розпорядження КМУ «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації» і постанови «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

«Продовжено для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режим надзвичайної ситуації до 30.04.2023. Також продовжено на всій території України карантин до 30.04.2023», - повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Нагадаємо

Попереднім своїм рішенням Кабмін продовжував карантин до 31 грудня 2022 року.