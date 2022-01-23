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В Україні презентували поштову марку, присвячену Олімпіаді у Пекіні

В Україні презентували поштову марку, присвячену Олімпіаді у Пекіні

Київ • УНН

 • 76190 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Укрпошта ввела в обіг поштову марку, присвячену XXIV Зимовим Олімпійським іграм 2022, які пройдуть із 4 по 20 лютого в Пекіні, передає УНН із посиланням на Укрпошту.

Деталі

Урочиста церемонія спецпогашення марки штемпелем «Перший день» відбулася 23 січня під час урочистих проводів олімпійської збірної команди України до Китаю.

Дизайн поштової марки та штемпеля «Перший день» розробила Марія Куц, яка також була автором попередньої олімпійської марки, присвяченої ХХХІІ Літнім Олімпійським іграм-2020.

На поштовій марці поєднано елементи традиційної культури Китаю та піктограми окремих зимових видів спорту, які за стилем нагадують китайські ієрогліфи. В центрі композиції – зображення дракона, який вважається втіленням сили та розуму і є символом Китаю. На тулубі розміщено цифри 2022 – рік проведення Зимових Олімпійських ігор. Завершує композицію емблема Національного олімпійського комітету України. Тло марки блакитне, що асоціюється з кольором зими, символізуючи чистоту криги і снігу, колір також уособлює мрії та майбутнє.

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Марка випущена тиражем 130 тисяч примірників, її номінал F (еквівалент 23 грн), що відповідає тарифу на пересилання непріоритетного рекомендованого листа масою до 50 г у межах України.

Випуск поштової марки – традиційний атрибут Ігор. З часу проголошення Незалежності України, напередодні кожних літніх та зимових мультиспортивних стартів чотириріччя, Укрпошта у співпраці з Національним олімпійським комітетом України випускає поштові марки.

Довідка

XXIV Зимові Олімпійські ігри 2022 пройдуть у Пекіні із 4 по 20 лютого. На Іграх 2022 року будуть проводитися змагання з 15 дисциплін з 7 видів спорту: біатлону, бобслею (включаючи скелетон), керлінгу, хокею з шайбою, санного спорту, ковзанярських видів спорту (включаючи фігурне катання, шорт-трек і ковзанярський спорт) та лижних видів (включаючи гірські лижі, лижні перегони, фрістайл, лижне двоборство, стрибки з трампліна та сноубордингу).

Близько 3 тисяч атлетів з усього світу розіграють 109 комплектів нагород у 15 видах програми. Україну представлятимуть 45 олімпійців у 12 спортивних дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку. Це на 12 атлетів більше, ніж на попередніх зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані-2018.

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