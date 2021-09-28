В Україні презентували додаток "єСуд": що треба знати
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Сьогодні відбулась презентація мобільного застосунку "єСуд" завдяки якому користувачі матимуть змогу особисто відстежувати рух документів у судовій справі. Про це повідомили в пресслужбі Державної судової адміністрації, передає УНН.
Деталі
За словами розробників мобільного застосунку “єСуд”, його бюджет склав приблизно 360 тис.грн. Але ці витрати взяло на себе представництво ПРООН в Україні.
Застосунок вже доступний для вільного завантаження з GooglePlay для користувачів Android й з AppleStore для користувачів iOS.
Цитата
“Мобільний застосунок „єСуд“ дозволяє не лише слідкувати за рухом документів у судовій справі, але й отримувати процесуальні документи та судові повідомлення на власний смартфон”, — пише пресслужба.
Додамо
Зазначається, що розробка повинна спростити доступ до правосуддя для всіх громадян України.
Що дозволяє застосунок “єСуд”:
— отримувати повідомлення у застосунку щодо зміни стану справи, або ж надходження нових документів;
— переглядати справи, документи й провадження, які суд надіслав до особистого кабінету користувача застосунку;
— переглядати заяви, клопотання й інші документи, які користувач “єСуду” створив в особистому кабінету застосунку;
— переглядати довіреності й ордери, які знаходяться в особистому кабінеті, або ж які видав користувач.
Нагадаємо
Раніше УНН писали, що Національний банк України осучаснив низку норм, пов’язаних із проведенням касових операцій банків та інкасаторських компаній, зокрема, дозволив використовувати цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у мобільному застосунку “Дія” при здійснення касових операцій.