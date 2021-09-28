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В Украине презентовали приложение "еСуд": что нужно знать

Киев  •  УНН

 • 49047 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Сегодня состоялась презентация мобильного приложения "еСуд" благодаря которому пользователи смогут лично отслеживать движение документов в судебном деле. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной судебной администрации, передает УНН.

Детали

По словам разработчиков мобильного приложения "еСуд", его бюджет составил примерно 360 тыс. Но эти расходы взяло на себя представительство ПРООН в Украине.

Приложение уже доступно для свободной загрузки с GooglePlay для пользователей Android и с AppleStore для пользователей iOS.

Цитата

"Мобильное приложение "еСуд" позволяет не только следить за движением документов в судебном деле, но и получать процессуальные документы и судебные сообщения на собственный смартфон", - пишет пресс-служба.

Добавим

Отмечается, что разработка должна упростить доступ к правосудию для всех граждан Украины.

Что позволяет приложение "еСуд":
- получать сообщение приложения по изменению состояния дела, или же поступления новых документов;
- пересматривать дела, документы и производства, которые суд направил в личный кабинет пользователя приложения;
- просматривать заявления, ходатайства и другие документы, которые пользователь "еСуда" создал в личном кабинете приложения;
- просматривать доверенности и ордера, которые находятся в личном кабинете, или которые выдал пользователь.

Напомним

Ранее УНН писали, что Национальный банк Украины осовременил ряд норм, связанных с проведением кассовых операций банков и инкассаторских компаний, в частности, позволил использовать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении "Дія" при осуществлении кассовых операций.

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