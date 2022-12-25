В Україні працюють 946 відділків поліції, у яких можна зігрітися та зарядити гаджети - Клименко
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. В Україні працюють 946 відділків поліції, у яких українці можуть зігрітися та зарядити гаджети. Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко, пише УНН.
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“Ми продовжуємо допомагати людям у цей складний холодний час. На території країни працюють 946 підрозділів поліції, в яких громадяни можуть зігрітися та зарядити ґаджети”, — зазначив він.
Крім того, розгорнуто 47 мобільних поліцейських пунктів, куди кожен може звернутися за допомогою.
“Поки ми єдині, жоден ворог нам не страшний. Ми відзначимо найочікуваніші зимові свята, загадаємо найважливіше бажання. І воно неодмінно здійсниться. Бо добро завжди перемагає”, — додав Клименко.
Нагадаємо
Національна поліція зареєструвала близько 261 тис. злочинів. Це на 12% менше у порівнянні з минулим роком.