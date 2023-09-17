В Україні поширюється повітряна тривога через ракетну небезпеку

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"Увага! Східні, південно-східні регіони – ракетна небезпека!" - йдеться у повідомленні.

Станом на 05:30 повітряна тривога оголошена у південних, східних, центральних та північних областях України.

За даними Повітряних Сил, крилаті ракети прямують у напрямку Кременчука на Полтавщині та Умані на Черкащині

Раніше вони додали, що група ракет рухається зі сходу в південно-західному напрямку.

Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути тут.