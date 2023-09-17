В Украине распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности со стороны российских агрессоров. Об этом информирует пресс-служба Воздушных сил, передает УНН.
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"Внимание! Восточные, юго-восточные регионы – ракетная опасность!" - говорится в сообщении.
По состоянию на 05:30 воздушная тревога объявлена в южных, восточных, центральных и северных областях Украины.
По данным Воздушных Сил, крылатые ракеты направляются в направлении Кременчуга на Полтавщине и Умани на Черкащине.
Ранее они добавили, что группа ракет движется с востока в юго-западном направлении.
Актуальную карту воздушных тревог можно просмотреть здесь.