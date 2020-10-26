В Україні порахували, де найбільше електрокарів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В Україні зареєстровано 24 тис. 605 електромобілів. Про це у своєму Facebook розповіла експерт транспортних інновацій у Офісі реформ при Міністерстві інфраструктури України Марина Кітіна, передає УНН.
Найбільше електромобілів зареєстровано у Києві – 5 тис. 283 авто.
Далі йде Одеська (3 тис. 591), Київська (2 тис. 987) та Харківська (2 тис. 399) області.
Чимало електромобілів зареєстровано у Дніпропетровській (1 тис. 924), Львівській (1 тис. 570) та Вінницькій (783) областях.
Найменше електромобілів зареєстровано у Криму (3), Луганській та Чернігівській областях – 33 та 127 відповідно.
Нагадаємо, Міністерство інфраструктури готує проект розвитку мережі зарядних пристроїв для електрокарів. Планується, що вони з'являться на АЗС, паркінгах і всіх дорогах загального користування. Окрім цього, узятий курс на популяризацію громадського електротранспорту.
"Національною транспортною стратегією до 2030 року вже передбачено стимулювання використання електромобілів в Україні. Також внесено низку відповідних змін до українського законодавства. Ми, своєю чергою, починаємо роботу над новою концепцією розвитку електромобільності в Україні для створення належних умов і для виробництва вітчизняних електромобілів", - заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Раніше УНН повідомляв, що впродовж 10 років свої електрокари представить Rolls-Royce.