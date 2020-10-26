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В Украине посчитали, где больше всего электрокаров

В Украине посчитали, где больше всего электрокаров

Киев  •  УНН

 • 16242 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В Украине зарегистрировано 24 тыс. 605 электромобилей. Об этом в своем Facebook рассказала эксперт транспортных инноваций в Офисе реформ при Министерстве инфраструктуры Украины Марина Китина, передает УНН.

Больше всего электромобилей зарегистрировано в Киеве - 5 тыс. 283 авто.

Далее идет Одесская (3 тыс. 591), Киевская (2 тыс. 987) и Харьковская (2 тыс. 399) области.

Много электромобилей зарегистрировано в Днепропетровской (1 тыс. 924), Львовской (1 тыс. 570) и Винницкой (783) областях.

Меньше всего электромобилей зарегистрировано в Крыму (3), Луганской и Черниговской областях - 33 и 127 соответственно.

Напомним, Министерство инфраструктуры готовит проект развития сети зарядных устройств для электрокаров. Планируется, что они появятся на АЗС, паркингах и всем дорогам общего пользования. Кроме этого, взят курс на популяризацию общественного электротранспорта.

"Национальной транспортной стратегией до 2030 года уже предусмотрено стимулирование использования электромобилей в Украине. Также внесен ряд соответствующих изменений в украинское законодательство. Мы, в свою очередь, начинаем работу над новой концепцией развития электромобильности в Украине для создания надлежащих условий и для производства отечественных электромобилей", - заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Ранее УНН сообщал, что в течение 10 лет свои электрокары представит Rolls-Royce.

Украинские Национальные Новости

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