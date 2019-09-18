В Україні поменшало свиней
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. За рік кількість свиней в Україні зменшилася на 2,6%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Станом на 1 вересня 2019 року в сільськогосподарствах усіх категорій налічувалося 6 млн 292,7 тис. голів свиней проти 6 млн 459,9 тис. роком раніше.
Зокрема, поголів'я свиней в індивідуальних господарствах за рік зменшилося на 6,2%, або на 188,5 тис. - до 2 млн 851 тис. голів. При цьому, поголів'я свиней у сільськогосподарських підприємствах на 1 вересня становило 3 млн 441,7 тис. голів, що на 0,6% або на 21,3 тис. більше, аніж роком раніше.
Нагадаємо, свинина в Україні вже дорожча, аніж в ЄС. І, за словами політика Сергія Тригубенка, серед факторів, які зумовили таку ситуацію: інфляційні процеси та епідемія африканської чуми свиней (АЧС).
"...неспроможність контролюючих органів належно виконувати свої обов'язки та ефективно протидіяти АЧС призвела не лише до значних збитків українських фермерів-свинарів, але й до погіршення якості життя кожного українця, якому, у буквальному сенсі цього слова, дешевше скуштувати свинину за кордоном", - зазначив політик.